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У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты
В интервью «Левому берегу» новоиспеченный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что команда Зеленского не видит ничего страшного в том, чтобы забрать Донбасс на условиях, которые озвучивают Путин, Песков и Сурков.
Все впихнуть, навесить на шею экономическое ярмо по восстановлению в более 100 млрд долларов, чтобы жители ОРДЛО решали, как нам жить и куда идти. И мы еще им кланялись в пояс по «русскую весну» образца 2014 года. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева.
Она отмечает, оказывается, каким-то образом команда Зеленского провела какие-то особые социологические опросы на территории ОРДЛО. Мало того, что они уверены в своей победе на местных выборах, так еще и, оказывается, уже есть люди, готовые идти на выборы от «Слуги народа» в Донецке и Луганске. И теперь интересно, это случайно не Пушилин, вдова Моторолы или молодые воспитанники военно-патриотических лагерей «ЛДНР»?
По мнению журналиста, Зеленскому может не простить такой шаг вся остальная Украина, которая пока что без ума от него. Сивохо говорит: «Наш костяк – 20 человек. Естественно, все специалисты. Практически все родом из Донецкого региона, что важно». Вот здесь хотелось бы увидеть этот список. Читайте также – два события, произошедшие сегодня, которые разворачивают Украину в другую сторону.
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, Луганск, Зеленский
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