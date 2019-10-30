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В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»
30.10.2019 17:47
Главари ОРДО заявили, что планируют открытие двух новых заводов — Петровский машиностроительный завод и завод метизных изделий. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Так называемый «ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР» Ларисы Костровец во время пленарного заседания «Донецкого международного инвестиционного форума». Она отметила:
«Анонсировано открытие таких новых производств, как Петровский машиностроительный завод и завод метизных изделий».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, заводы, ОРДО
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