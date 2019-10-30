В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения

На Донбассе в зоне проведения ООС объявлен режим «желтый». Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, на период действия этого режима пребывание и перемещение граждан Украины в зоне ООС осуществляется только при наличии документов. Кроме того, в отношении них может применяться досмотр личных вещей и транспортных средств.

В штабе добавили, что на период действия режима «желтый» военнослужащим и правоохранительным органам дали специальные полномочия:

применять при крайней необходимости оружие и спецсредства к людям, которые совершили или совершают преступления, а также другие действия, препятствующие выполнению законных требований военных;

проверять документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов — задерживать;

проводить досмотр граждан, личных вещей, транспортных средств;

заходить в жилые и иные помещения, на земельные участки, которые принадлежат гражданам, а также на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

использовать в служебных целях средства связи и транспорт, принадлежащие гражданам (с их согласия).

В то же время, для гражданских лиц действуют ограничения, при том, что военнослужащим разрешается:

ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов, не допускать их на отдельные участки местности и объекты;

использовать в служебных целях транспорт, в том числе специальный, принадлежащий предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспорта дипломатических, консульских представительств и международных организаций.

Гражданам, которые не входят в Объединенные силы, запрещено: