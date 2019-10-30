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В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения
30.10.2019 15:30
На Донбассе в зоне проведения ООС объявлен режим «желтый». Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба, на период действия этого режима пребывание и перемещение граждан Украины в зоне ООС осуществляется только при наличии документов. Кроме того, в отношении них может применяться досмотр личных вещей и транспортных средств.
В штабе добавили, что на период действия режима «желтый» военнослужащим и правоохранительным органам дали специальные полномочия:
- применять при крайней необходимости оружие и спецсредства к людям, которые совершили или совершают преступления, а также другие действия, препятствующие выполнению законных требований военных;
- проверять документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов — задерживать;
- проводить досмотр граждан, личных вещей, транспортных средств;
- заходить в жилые и иные помещения, на земельные участки, которые принадлежат гражданам, а также на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;
- использовать в служебных целях средства связи и транспорт, принадлежащие гражданам (с их согласия).
В то же время, для гражданских лиц действуют ограничения, при том, что военнослужащим разрешается:
- ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов, не допускать их на отдельные участки местности и объекты;
- использовать в служебных целях транспорт, в том числе специальный, принадлежащий предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспорта дипломатических, консульских представительств и международных организаций.
Гражданам, которые не входят в Объединенные силы, запрещено:
- въезд в район проведения операции;
- получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;
- допущение представителей органов государственной власти;
- хранение, использование и перемещение огнестрельного оружия и патронов;
- полеты беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео- и фотосъемок;
- использование радиостанций в транспорте;
- проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;
- посещение лесных массивов, отдельных районов местности;
- ограничение движения транспортных средств по объездным путям.
Теги: Донбасс, население, ООС
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