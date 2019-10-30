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«Вы за это воевали?»: Гиркин гневно обратился к главарям НВФ из-за разведения войск на Донбассе
Экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин на своей странице в соцсети опубликовал пост в котором сокрушается из-за начала разведения войск на Донбассе.
По мнению Гиркина, отвод войск является поражением для подразделений НВФ и обращается к главарям ОРДО с вопросом, за что они «воевали»:
«Жду, когда „разведению сил“ публично порадуются члены „союза добровольцев Донбасса“. Ведь за это-же вы воевали? За Донбасс в составе Украины по „формуле Штайнмайера“, не так ли? Ну, так радуйтесь… „Старший приказал“!»
Также, он отметил, что теперь в связи с разведением войск, ОРДО, якобы потеряет часть оккупированных ими территорий:
«И, да, а почему „Хмурый“, „Бес“ и „Канарис“ отмалчиваются? Они ведь тоже причастны к достижению такого славного результата… Тем более, что по итогам реализации „формулы“ с высокой вероятностью таки наступит вожделенное „Гиркин капут!“ А где „освободитель Ясиноватой“ — великий пан Ходаковский? Тоже должен радоваться — Ясиноватая-то из-под ДНР (согласно „плану разведения сил“) „тю-тю!“ Чем не повод еще шарик-другой с Пушилиным запустить?».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, религия, войска, разведение, Гиркин, НВФ
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