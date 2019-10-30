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Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление

30.10.2019 11:48
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Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление

Вчера, двадцать девятого октября, стало известно о том, что президент Украины, Владимир Зеленский совместно с Всемирным банком Фонда создал партнерскую программу, которая будет действовать на восстановление и реинтеграцию временно оккупированной территории Донбасса. Об этом пишут средства массовой информации, ссылаясь на представительство главы государства.

Владимир Зеленский отмечает, что это крайне необходимо, и призвал к этому присоединиться всех, кто имеет такую возможность, и кому неравнодушна судьба Донбасса. Об этом глава государства заявил вчера, двадцать девятого октября на закрытии форума RE: THINK. Invest in Ukraine, который прошел в Мариуполе.

Президент отметил, что на данном мероприятии присутствовало более семисот людей, причем, двести из них журналисты, которые освещали данное мероприятие. Владимиром Зеленским таже были подписаны меморандумы, которые изменят жизнь украинцев уже в ближайшее время.

К примеру, он заявил, что с этого момента, по всей Украине начнут распространять мобльную связь и интернет, а главное качественную. По его словам, теперь мобильный интернет будет в любом уголке страны.

В конце мероприятия, лидер страны поблагодарил всех, кто поучаствовал в создании этого форума, а также, посетил его.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, заявление, Зеленский
 
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