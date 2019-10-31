- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности18:41
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям14:03
- В Донецке листву убирают украинским флагом13:17
- Боевики «ДНР» на блокпостах обстреливают гражданские автомобили11:51
Боевики «ДНР» на блокпостах обстреливают гражданские автомобили
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на своих блокпостах на временно оккупированных территориях Донецкой области обстреливают гражданские автомобили. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали факт такого обстрела.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«26 октября, осуществляя мониторинг на блокпосте вооруженных формирований в н. п. Старомихайловка (не подконтрольный правительству, 15 км кзападу от Донецка), 5 наблюдатели видели, как гражданский автомобиль без остановки проехал через блокпост в восточном направлении. Член вооруженных формирований, стоявший примерно в 15 м от патруля СММ, произвел 1 выстрел из автомата (АК-47), целясь несколько выше автомобиля. Команда Миссии немедленно покинула этот район, отметив, что вышеупомянутый автомобиль с водителем возвращался к блокпосту в сопровождении другого автомобиля, на борту которого были 3 члена вооруженных формирований».
Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, автомобиль, блокпост, ДНР, боевики
- Вооруженные боевики «ДНР» перегородили автомобилем дорогу наблюдателям СММ ОБСЕ
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ
- Член НВФ открыл огонь по гражданскому авто в Старомихайловке
- Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ
- Боевики «ЛДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности18:41
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям14:03
- В Донецке листву убирают украинским флагом13:17
- "Нацкорпус" и "Азов" не уйдут из Золотого: в Сети появилось кадры обращения об отводе войск. ВИДЕО12:29
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- В водительское удостоверение отныне будут вписывать новые данные22:12
- Будем покупать валюту по-другому: Нацбанк сделал важное заявление21:49
- Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»21:35
- Магазины и банки массово отказываются принимать новые 1000грн : в чем дело?21:16
- Верховная Рада отказалась "сдерживать" цены на газ21:00
- «Рябошапку в отставку, немедленно!»: Дубинский начал собирать подписи в Раде20:45
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- Отмена больничных: что в Украине будет вместо справок20:12
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»