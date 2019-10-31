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Оккупанты РФ ударили по 10 позициям ВСУ на Донбассе, несмотря на начало отвода войск
Пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook констатировал, что вооруженные формирования "Л/ДНР" не соблюдают режим прекращения огня на Донбассе, несмотря на запущенный первый этап отведения войск в районе Золотого.
В течение прошлых суток, 30 октября, гибридная армия Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим тишины, атаковав позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных видов оружия, пишет Диалог.UA.
Так, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, была зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы "Л/ДНР" ударили по бойцам ООС вблизи Красногоровки и Водяного. А в районе действия оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов вблизи Крымского, Новотошковского, Зайцево Луганского, Южного, Троицкого, а также Новолуганского, Орехового. К счастью, за минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, наемники, ООС
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