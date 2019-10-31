Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"

31.10.2019 07:28

На российском телевидении озвучили новую причину, почему гибридная армия РФ смогла захватить лишь часть Донбасса и не дошла до Киева, как неоднократно грозились. Россияне признали, что это не их земля.

Внимание на откровение пропагандиста РФ обратил в Twitter блогер Necro Mancer, специализирующийся на войне на Донбассе, передает Диалог.UA.

В эфире пропагандистского ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ россияне яростно обсуждали, почему в 2014 году на Донбассе не пошли дальше и не захватили Киев. Ведущий Андрей Норкин испугался, что гости в прямом эфире уже практически признали участие России в оккупации и призвал их не лить "воду на мельницу вот этих вот", имея в виду, украинцев. Норкин попытался заверить, что захват части Донбасса - исключительно дело рук бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко и его группировок. Нашел он весьма оригинальное объяснение, почему оккупанты не пошли дальше. По его версии, были оккупированы ровно те земли, которые являются "ихними". "У Захарченко были возможности идти еще дальше (до Киева). Но был один аргумент, очень простой, когда Захарченко еще был жив и руководил "ДНР" - мы не можем перейти туда на ту сторону, потому что мы отбили нападение на ту сторону, мы отбили свою землю. Как только мы сделаем хотя бы один шаг туда, мы уже будем считаться оккупантами и агрессорами. Это было совершенно понятно!" - уверял Норкин. Пропагандист РФ также ополчился на "экс-министра обороны" террористической "ДНР" Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) за то, что в последнее время он начал "сливать" неприятную для РФ правду об оккупации. "Этот придурок Гиркин... тогдашнее руководство донецких "республик" готово было его руками разорвать, потому что он был провокатор и предатель", - злился Норкин.