В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок

31.10.2019 17:36

На організованому "ДНР" Донецькому міжнародному форумі, який відбувся зеркально з інвестиційним форумом у Маріуполі, вигадали, як залучити на окупований Донбас інвесторівПро це йдеться у комплексі рекомендаций, які підготували учасники форуму "ДНР", передає Depo.Донбас з посиланням на підконтрольні окупантам сайти.

Так, вони фактично пропонують перетворити окуповану зону Донбасу на офшорну, прийняти заявний порядок реєстрації юридичних осіб в день подачі документів, що включають тільки заяву і статут. Учасники вважають, що це дозволить забезпечити більшу лібералізацію економіки, а також зняти бюрократичні бар'єри.

"Бізнес також слід звільнити від будь-якого роду перевірок з боку державних контролюючих органів. Підвищення ділової активності сприятиме і безкоштовний доступ до інженерної інфраструктури. Земельні ділянки будуть надаватися в безстрокове і безоплатне користування. Ліцензування діяльності скасовується. Для виконання цього потрібно коректування нормативно-правової бази "для створення ексклюзивних умов ведення підприємницької діяльності", - йдеться у повідомленні.

Також, учасники впевнені, що вирішення питань володіння і користування об'єктами нерухомості можливо шляхом укладення безстрокових або довгострокових (до 50 років) концесійних угод, а також пайової участі. При цьому інвестори отримають безумовні права власності в разі реалізації гринфилд-проектів (будівництво з нульового циклу).

"За експортно-імпортними контрактами потрібне збільшення граничного терміну здійснення розрахунків до 210 днів. Блокчейн-інфраструктура і блокчейн-партнерство, "який надає цифрові послуги по всьому світу, з найвищими стандартами безпеки і конфіденційності", легалізуються", - йдеться у повідомленні.

Проте так звані учасники не розробили алгоритму дій для інвесторів, якщо їхній бізнес просто прийдуть і "відіжмуть" озброєні бойовики, що чи не кожного дня відбувається на непідконтрольній території.