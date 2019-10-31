В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России

31.10.2019 11:29

Так называемый «гуманитарный конвой» МЧС РФ 89-й по счету сегодня прибыл в неподконтрольный Украине Донецк.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.

Сейчас проходит процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе Донецка. Как ранее сообщалось, в состав груза якобы, войдут продуктовые наборы для детей возрастом до года и от года до трех лет.