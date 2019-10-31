В зоне ООС активизировались снайперы НВФ

31.10.2019 10:32

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки члены НВФ 19 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, зафиксирована огневая активность снайперов НВФ. Кроме того, противник применил минометы калибра 120 и 82 мм. Также были зафиксированы обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Красногоровки, пять раз недалеко от Водяного, шесть раз вблизи Крымского, возле Новотошковского, Зайцево, Луганского, Южного, Троицкого, Новолуганского и Орехового.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.