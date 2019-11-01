Чем рискует Зеленский - Сунгуровский о главной опасности отвода войск на Донбассе

01.11.2019 11:47

Решение команды президента Украины Владимира Зеленского приступить к отводу войск и средств в зеркальном формате на Донбассе влечет за собой большое количество рисков, учитывая тот факт, что террористы "Л/ДНР" и их кремлевские кураторы никогда не гнушались грубо нарушать любые договоренности на линии фронта.

Военный эксперт Николай Сунгуровский считает, что разведение войск на временно оккупированном Донбассе должно было стать свидетельством того, что обе стороны конфликта - гибридная армия РФ и Вооруженные силы Украины - намерены идти на равнозначные уступки друг другу, пишет Диалог.UA.

С нашей стороны таких вещей было уже достаточно: на любое требование Москвы мы отвечали уступкой. А вот со стороны Путина я уступок пока не вижу. Ни одной. Вообще. В таких условиях закрывать глаза и говорить о том, что это уже победа, было бы не совсем оправдано. Своими действиями (а не только заявлениями) Украина подтверждает желание двигаться в сторону мира. И теперь западные партнеры, сидящие с нами и Россией за одним столом переговоров, должны оценить шаги другой стороны. Которых, повторюсь, я не вижу — ни одного. Даже наоборот — подтверждается обратное. Особый статус "Л/ДНР", изменения в Конституцию — все то, что было изначально, повторяется. А компромисс где? Нам всегда говорят, что нужно добиваться компромисса, но он подразумевает уступки обоюдные, а не одной стороны. На мирный процесс нужно рассчитывать тогда, когда желание есть у обеих сторон. А если у одной стороны есть, а у другой — нет, то никакого мира не будет. Единственный путь — принуждать другую сторону пойти на какие-то соглашения. Именно принуждением должны были бы стать санкции в отношении России. Вот только они не совсем оправданы, потому как изначально должны были быть более жесткими. А значит, такой путь — не принуждение, а символический способ показать, что мы не согласны с вашими действиями. Есть еще другие пути. Можно просто остановить эти переговоры, возложить вину именно на российскую сторону, которая их тормозит, и заморозить конфликт. Третий путь, хотя и возможности для него уже упущены — это введение широкой миротворческой миссии. Чтобы позитивно разрешить этот процесс в Совете безопасности, и без участия России, нужно было согласие Генассамблеи ООН. Но если раньше у Генассамблеи было хотя бы 100 голосов в нашу пользу, то теперь — меньше 60. А учитывая то, что сейчас Путин ведет очень правильную стратегию по привлечению на свою сторону стран Африки, наши шансы на поддержку Генассамблеи минимальные. И я не веду к тому, что разведением сил, которое сегодня возобновилось в Золотом, заниматься не стоит. Все это символы, необходимые для подтверждения нашего стремления к разрешению конфликта. Однако при этом не стоит питать иллюзии и рассчитывать, все закончится именно так, как мы того хотим. Что вот, мол, проведем прямые переговоры с Путиным, и почему-то обязательно их выиграем. Оттуда такие выводы, кто так решил? Изначально власть говорила, что консолидирует общество, но когда это приводит к таким разрывам, как в Золотом — это не совсем оправдано. Добровольцы — наиболее активная часть общества, вынесшая на своих плечах весь груз начала войны, и с этим тоже нужно считаться. Их наоборот каким-то образом необходимо завлекать на свою сторону, а не отталкивать. Не столько договариваться, сколько работать на опережение. Я слышал в команде Зеленского различную риторику, в том числе, о том, что стоит иногда экспериментировать. Но эксперименты может позволить себе только та страна, у которой есть неограниченные ресурсы на исправление ошибок. А у Украины нет ни времени, ни средств по определению. Тем более в условиях войны. Все наши предположения и новации должны быть апробированы на листе бумаги, с привлечением хороших специалистов. А с учетом кадрового голода я не вижу, откуда можно черпать эти интеллектуальные ресурсы. Наша власть — как предыдущая, так и теперешняя — страдает отсутствием технологического подхода. Когда поставив цель, расписываются все мероприятия, которые к ней приводят. Абсолютно все, а не только те, что нравятся. Расписав, становится понятно, что необходимо для достижения цели. И если какую-то часть мероприятий выполнить не удается — по причине отсутствия ресурсов, несогласия другой стороны — тогда эта цель недостижима. И если перед нами стоит цель обеспечить безопасность людей, остающихся на этой территории, то я считаю, что тех мероприятий, которые есть у кого-то в головах и даже не прописаны на бумаге, недостаточно. Риски очень большие.