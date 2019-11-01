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«Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
28 октября 2019 года так называемые «военные комиссариаты ДНР» на каждое предприятие разослали повестки, так как от каждого из них нужно по 25 резервистов.
Об этом сообщил в своем блоге на «Обозревателе» донецкий блогер Дмитрий Черкасов, передает donpress.
По его словам, члены НВФ в первую очередь будут вызывать специалистов с военно-учетной специальностью -оператор радиолокационной станции (РЛС). Черкасов пишет:
«Также стоит отметить, что на сборы в обязательном порядке привлекается и молодежь, не имеющая опыта службы в воинских формированиях. Все это связано с огромной кадровой проблемой которая преследует „армию ДНР“ с самого начала „существования“».
По словам блогера, 30 октября 2019 года, главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил о начале «плановых» учений «подразделений «МЧС, Народной милиции и Министерства внутренних дел». Кроме того, Черкасов отметил:
«Несколько дней назад стало известно о том, что Россия отправила в „республику“ несколько машин радиоэлектронной борьбы с экипажами к ним. Так что „матушка-Расия“ будет учить „молодое поколение“, а потом с чувством выполненного долга отправить „пушечное мясо“ в Сирию, для зашиты не понятно от кого!».
Он добавил, что пока неизвестно, когда начнутся и сколько продлятся эти сборы По его мнению, «это может означать лишь одно — что-то готовится».
Теги: Россия, Донбасс, милиция, МЧС, военкомат, ДНР, Пушилин, повестка, НВФ, резервисты, помехи
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