«Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ

01.11.2019 18:49

28 октября 2019 года так называемые «военные комиссариаты ДНР» на каждое предприятие разослали повестки, так как от каждого из них нужно по 25 резервистов.

Об этом сообщил в своем блоге на «Обозревателе» донецкий блогер Дмитрий Черкасов, передает donpress.

По его словам, члены НВФ в первую очередь будут вызывать специалистов с военно-учетной специальностью -оператор радиолокационной станции (РЛС). Черкасов пишет:

«Также стоит отметить, что на сборы в обязательном порядке привлекается и молодежь, не имеющая опыта службы в воинских формированиях. Все это связано с огромной кадровой проблемой которая преследует „армию ДНР“ с самого начала „существования“».

По словам блогера, 30 октября 2019 года, главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил о начале «плановых» учений «подразделений «МЧС, Народной милиции и Министерства внутренних дел». Кроме того, Черкасов отметил:

«Несколько дней назад стало известно о том, что Россия отправила в „республику“ несколько машин радиоэлектронной борьбы с экипажами к ним. Так что „матушка-Расия“ будет учить „молодое поколение“, а потом с чувством выполненного долга отправить „пушечное мясо“ в Сирию, для зашиты не понятно от кого!».

Он добавил, что пока неизвестно, когда начнутся и сколько продлятся эти сборы По его мнению, «это может означать лишь одно — что-то готовится».