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ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений

01.11.2019 16:30
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ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений

Российское командование усиливает позиции НВФ на Донбассе за счет переброски самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и танков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает donpress.

По их информации, перемещение тяжелой военной техники на передовую осуществляется под предлогом подготовки к масштабным совместным учениям.

«Российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным минскими договоренностями вооружением. В частности, под видом подготовки к масштабным совместных учений противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», — сообщили в ГУР.

Также сообщается, что противник держит в полной готовности к использованию дежурные огневые средства. А запасы боеприпасов на полевых складах подразделений соединений и частей 1 и 2 АК («ДНР» и «ЛНР») постоянно пополняются, в том числе минами и артиллерийскими снарядами.



Теги: Донбасс, учения, ДНР, ЛНР, военная техника, Минские договоренности, ГУР, НВФ
 
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