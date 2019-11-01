- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ18:49
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня18:31
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений
Российское командование усиливает позиции НВФ на Донбассе за счет переброски самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и танков.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает donpress.
По их информации, перемещение тяжелой военной техники на передовую осуществляется под предлогом подготовки к масштабным совместным учениям.
«Российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным минскими договоренностями вооружением. В частности, под видом подготовки к масштабным совместных учений противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», — сообщили в ГУР.
Также сообщается, что противник держит в полной готовности к использованию дежурные огневые средства. А запасы боеприпасов на полевых складах подразделений соединений и частей 1 и 2 АК («ДНР» и «ЛНР») постоянно пополняются, в том числе минами и артиллерийскими снарядами.
Теги: Донбасс, учения, ДНР, ЛНР, военная техника, Минские договоренности, ГУР, НВФ
- ГУР Минобороны: Членов НВФ лишили «13 зарплаты» в связи с подготовкой к «наступлению ВСУ»
- Боевики пугают жителей Донбасса постановочными обстрелами
- Куда донбасские боевики стягивают силы
- Командование «ЛДНР» приводит подразделения в полную боеготовность
- Россия уже начала раздавать паспорта на Донбассе: как ответить Украине
- Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ18:49
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня18:31
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- «Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах21:23
- Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ21:03
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Порывы ветра и похолодание до -12». Озвучен свежий прогноз погоды на выходные19:06
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"