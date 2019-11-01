Ходаковский пожелал Гиркину и Безлеру «скорейшего отрезвления» и рассказал о контакте с ними

01.11.2019 12:08

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, комментируя частые распри и обвинения в адрес друг друга экс-главарей ОРДО, отметил, что ранее также был подвержен подобным вещам, однако, пребывание на территории «республики» его отрезвило.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети, передает donpress.

Ходаковский рассказал, как познакомился с экс-главарем подразделений НВФ Игорем Гиркиным и экс-главарем горловских подразделений «ДНР» Игорем Безлером. Он пишет:

«Часть моих людей убыла в Славянск и там сформировалась в Дружковскую роту, при этом возникли и другие естественные причины вступить во взаимодействие со Стрелковым, и в одном из разговоров Стрелков сказал: помогите Безлеру, он в Горловке. Он специфический парень — но он наш. Я поехал в Горловку, где Игорь Безлер только взял под контроль местную полицию, и зашел к нему в здание Горловского УВД. Безлер выслушал и позвал дневального из коридора, а когда тот вошел, он скомандовал взять меня „на мушку“, а сам принялся набирать Стрелкова. Пока они объяснялись, я стоял „под стволом“ и ждал результата».

По его словам, знакомство было коротким, так как было много «работы», однако, «икто не гадил другому на голову, не было никакого суперпиара, никого не рядили в героев — все неслись, как на американских горках, не зная, куда вывезет судьба». Позже, по словам Ходаковского, среди главарей НВФ начался «самопиар»:

«В Горловку я попал в следующий раз, когда, как я понял, на „усиление“ Безлеру от Стрелкова прибыл некто Абвер. Тогда, когда Безлер в усилении совершенно не нуждался. Когда я снова оказался в том же здании УВД — там все было по-другому, и Абвер вел себя с видом хозяина. Но пробыл он там недолго, и вскоре Безлер отправил его в Донецк, где он тут же принялся осваивать интернет и рассказывать, что Ходаковский — человек Рината Ахметова».

Сейчас же, по мнению Ходаковского, у него создается впечатление, что «противник за линией фронта ближе, чем вчерашние соратники». Также, главарь НВФ добавил, что ранее и сам позволял оскорблять бывших сослуживцев, однако «пребывание здесь, на территории, в нынешнем ее состоянии, — отрезвляет. Так что скорейшего нам всем отрезвления и прихода в нормальное состояние».