Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты

01.11.2019 16:15

Мариуполь лидирует в топ-5 городов по уровню средней зарплаты, сообщил министр экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает ИА "ЛIГАБiзнесIнформ".

"Где самая большая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем Днепр. Харьков и Одесса делят 4-е и 5-е места (почти одинаковые зарплаты)", - написал Милованов в Facebook.

По данным Государственного комитета статистики, во втором квартале средняя зарплата в Мариуполе составляла 17 114 грн, тогда как в Киеве - 15 561 грн.