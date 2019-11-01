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Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты

01.11.2019 16:15
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Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты

Мариуполь лидирует в топ-5 городов по уровню средней зарплаты, сообщил министр экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает ИА "ЛIГАБiзнесIнформ".
"Где самая большая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем Днепр. Харьков и Одесса делят 4-е и 5-е места (почти одинаковые зарплаты)", - написал Милованов в Facebook.
По данным Государственного комитета статистики, во втором квартале средняя зарплата в Мариуполе составляла 17 114 грн, тогда как в Киеве - 15 561 грн.



Теги: Мариуполь, зарплата, статистика
 
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