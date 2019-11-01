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«Не Пушилин, а я»: Ходаковский заявил, что «не отдаст» ВСУ Ясиноватую

01.11.2019 09:11
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«Не Пушилин, а я»: Ходаковский заявил, что «не отдаст» ВСУ Ясиноватую

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети отреагировал на недавний пост экс-командира подразделений НВФ «ДНР» Игоря Гиркина, в которой тот обвинил главарей НВФ в «сливе республики», пишет ДонПресс.
Ходаковский отметил, что за последние годы главари НВФ, участвовавшие в захвате городов Донетчины рассорились друг с другом и переходят на оскорбления в социальной сети. При этом он добавил, что заслуг Гиркина никто не оспаривает, так как тот якобы, «переживает за Донбасс»:
«Одно хочу сказать, коль скоро он упомянул меня в своем посте (оставлю без внимания его болезненный сарказм), что капитан или выплывает, или тонет со своим кораблем. Не Денис Пушилин или еще кто-либо, а я, как последний из нас всех, буду тем капитаном. Ясиноватую, конечно, никто не отдаст. Радости от происходящего никто из вышеперечисленных, как и сам Стрелков, не испытывает — и он сам это понимает. Просто дергается от такого же бессилия».



Теги: Донбасс, Ясиноватая, Пушилин, Гиркин, Ходаковский
 
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