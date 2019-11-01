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Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня
Под селом Белая Каменка (быв. Новоласпа) 30 октября террористы понесли тяжелые потери, въехав на собственное минное поле. Известно о 8 погибших и 5 раненых.
Подробностями массовой гибели наемников у оккупированной Белой Каменко поделился в Facebook тренер снайперов ООС, волонтер Александр Карпюк, пишущий под ником Serg Marco, передает Диалог.UA.
Террористы подорвались на мариупольском направлении под Белой Каменкой в минувшую среду, 30 октября, всего в 5 км от позиций ВСУ. Они моментально обвинили в произошедшем украинские войска. Однако причиной ЧП, уверяет Карпюк, стала глупость боевиков и их руководства. Все началось с того, что боевики на машине попали на свою же мину, когда ехали по полевой дороге. Их командование отправило на место происшествия группу для эвакуации, которая так же подорвалась на минном поле. Уже на следующий день командование террористов приняло решение отправить на место ЧП машину саперов. И прогремел еще один взрыв. "Результат желания покататься по своим же заброшенным минным полям: 6-8 погибших и 4-5 раненых", - рассказал Карпюк. Он уточнил, что сами террористы не озвучивают точное число жертв и раненых, тщательно скрывая информацию о произошедшем. "Клинические идиоты, конечно. Два дня подряд подрываться в тылу на своих минных полях - это надо уметь", - констатировал волонтер.
Теги: Донбасс, Мариуполь, гибель, ЧП, ДНР, боевики, мины, потери, ВСУ, взрывы
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