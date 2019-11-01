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Подразделения «ЛДНР» за октябрь потеряли около 100 членов НВФ
01.11.2019 13:32
За октябрь 2019 года потери подразделений НВФ «ЛДНР» достигли почти ста человек.
Об этом сообщает, штаб Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook, передает donpress.
В штабе отметили:
«По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых „Л/ДНР“ и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных — 33 человека. Отметим, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных».
Теги: Донбасс, штаб, ДНР, ЛНР, боевики, потери, НВФ, РФ, ООС
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