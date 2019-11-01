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«У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»
Член НВФ Евгений Тинянский на своем Телеграмм-канале рассказал о тяжелом финансовом положении сотрудников расположенного в неподконтрольной Украине Горловке «национализированном» химическом предприятии «Стирол».
Тинянский обратил внимание на то, что главарь ОРДО Денис Пушилин во время так называемого «экономического форума» в Донецке рассказал, что «власть» выстраивает контакты и зарабатывает, передает donpress.
Тинянский пишет:
«Вероятно, речь идет о близком окружении Дениса Владимировича. Уж они то точно зарабатывают… Чего не скажешь о сотнях работников горловского Стирола, которые не получают зарплату».
При этом он опубликовал фото первой страницы обращения работников Стирола к Пушилину, в котором сказано о невыплатах зарплаты. В тексте заявления отмечается, что у людей нет средств не только на еду, лекарства, но и на проезд в общественном транспорте. Также, многие не смогли подготовить детей к началу учебного года, так как зарплату никто не получает длительный срок. В завершение поста Тинянский пишет:
«Надеюсь, перед грядущим отпуском Денис удосужится решить проблему людей.
Деньги то зарабатываются…».
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, финансы, зарплата, Стирол, Пушилин, ОРДО, НВФ
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