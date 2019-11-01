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В "ДНР" подорвались на своих же минах боевики: много раненых, один скончался
ЧП с боевиками "ДНР" произошло 30 октября, подробности стали известны только сейчас. В результате у террористов есть тяжелораненые, а один из оккупантов скончался на следующий день после того, как произошел инцидент.
Из сообщения разведки Украины выяснилось, что в минувшую среду в районе Белой Каменки сначала подорвались трое боевиков. Террористы "ДНР" заехали на свои же минные ограждения, которые были расставлены ранее, сообщает Диалог.UA.
В результате взрыва ранения разной степени тяжести и потерю конечностей получили трое террористов. 31 октября в 6 утра на место взрыва выехал так называемый "командир" роты боевиков, в зоне ответственности которой и произошло происшествие с боевиками. Также сюда прибыла и "следственная" группа. Они тоже подорвались на минах. Один человек умер на месте, двое получили ранения. Место взрыва расположено в 4700 метрах от позиций сил ООС. Сегодня в Белой Каменке нет ни одного мирного жителя, террористы превратили поселок во вражеские окопы и проживают в опустевших домах. Желая скрыть безолаберность и непрофессионализм оккупантов, в фейковой "народной милиции" "ДНР" уже заявили, что во всем виноваты бойцы ВСУ. "Выпустили противотанковую управляемую ракету по медицинскому автомобилю Народной милиции ДНР, который следовал в село Белая Каменка на юге ДНР", - сказано в сообщении оккупантов.
Теги: Донбасс, взрыв, гибель, ЧП, ранения, ДНР, боевики, мины, ВСУ, ООС
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