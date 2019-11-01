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Архив - Донецкая область

В "ДНР" собирают мусор и листву флагом Донетчины

01.11.2019 12:30
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В "ДНР" собирают мусор и листву флагом Донетчины

Коммунальные службы во временно оккупированном Донецке приняли циничное решение убирать опавшую листву в парках и скверах псевдореспублики, именуемой "ДНР", флагом Донецкой области.

Журналист Денис Казанский опубликовал в своем Телеграм-канале свежие фото из захваченного Донецка, которые ярко иллюстрируют отношение жителей "ДНР" к украинской символике спустя пять лет оккупации, пишет Диалог.UA.

Речь идет о том, что коммунальные службы оккупированного города решили убрать опавшую листву на улицах флагом Донецкой области. Соответствующие фотографии прислали местные жители.

"В Донецке теперь убирают опавшие листья и мусор флагом Донецкой области. Очень символично. Давно говорю, что Донбасс захвачен людьми, которые люто ненавидят этот регион и его жителей", - прокомментировал увиденное Казанский.

Как известно, "ДНР" давно принципиально не признает украинскую символику не только национального уровня, но и областного, но примечательно, что гербы городов выглядят по-прежнему.



Теги: Донецк, Донбасс, мусор, флаг, уборка, листва, коммунальщики, ДНР
 
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