В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"

01.11.2019 22:05

В Донецке боевики увезли в неизвестном направлении известного блогера Сеню Анатолича Варма, который поддерживал оккупацию Донбасса. В последнее время он начал в соцсетях критиковать "народную республику", за что и поплатился.

Арест Варма прокомментировал в Facebook российский блогер Эль Мюрид, передает Диалог.UA.

В минувшую среду, 30 октября, в Донецке исчез без вести блогер Сеня Анатолич Варм. В этот день он написал свое последнее сообщение в Facebook: "Меня хочет задержать мгб". В комментариях подписчики советовали ему срочно хватать ребенка и "валить", но сепаратист, очевидно, это сделать не успел. Уже 3 дня от него нет никаких вестей.

Его арест подтвердил член так называемой "общественной палаты" террористической "ДНР" Александр Болотин: "Все… Сеня под арестом… Серьезно абсолютно! Толком не ясно. За деятельность в ФБ". Мюрид, который в 2014 году поддержал нападение РФ на Украину, шокирован арестом блогера. "В Донецке местное гестапо... арестовало нашего хорошего знакомого Сеню (Сергея) Варма. Судя по всему, за лайки и посты в Фейсбуке. Он порочил молодую "республику" сообщениями о реальной в ней жизни. Как правило, чем меньше реальных достижений может предъявить власть, тем более свирепо она ищет врагов, которые сомневаются в ее блестящих успехах. Кстати, политические репрессии российского режима — ровно по той же причине", - написал Мюрид. Он констатировал, что вожди "Л/ДНР" обокрали до нитки украинский Донбасс. А кремлевские кураторы этому потакают. "Бандитская территория иначе не выглядит…. Бандиты при помощи российских коллег захватили власть и создали филиал соседнего Мафия стейт. А кто этим недоволен — в застенки", - возмутился "прозревший" русский пропагандист. "Нынешняя "ДНР" - это многократно ухудшенная копия нынешней России", - констатировал Мюрид.