- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ18:49
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня18:31
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома
В неподконтрольном правительству Украины Донецке завершились художественные работы по созданию мурала, посвященного «герою ДНР» Арсену Павлову «Мотороле».
Соответствующие фото опубликовали местные СМИ, передает donpress.
Масштабный портрет разместили на стене 14-этажного жилого дома в Калининском районе Донецка на пересечении проспекта Ильича и улицы Марии Ульяновой.
Сообщается, что произведение занимает в высоту шесть этажей дома, его площадь составила 150 м². Для выполнения работы потребовалось: 11 дней, 10 человек, 45 литров фасадной краски, 30 литров акрилового лака и 70 аэрозольных баллонов.
Напомним, гражданин РФ Арсен Павлов незаконно пересек государственную границу Украины в 2014 году, принимал участие в боевых действиях против ВСУ в Славянске, Иловайске, в районе ДАП. Командовал одним из подразделений НВФ «Спарта». Погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате взрыва в подъезде дома, где он проживал.
Теги: Донецк, Донбасс, дом, взрыв, портрет, гибель, стена, ДНР, ВСУ, НВФ, РФ
- В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»
- Бойцы ВСУ нанесли серьезный урон НВФ. ВИДЕО
- Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО
- Под Новомихайловкой снайпер «ДНР» убил военного медика ВСУ
- В "ДНР" подорвались на своих же минах боевики: много раненых, один скончался
- "Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ18:49
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня18:31
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- «Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах21:23
- Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ21:03
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Порывы ветра и похолодание до -12». Озвучен свежий прогноз погоды на выходные19:06
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"