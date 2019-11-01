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Архив - Донецкая область

В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома

01.11.2019 21:42
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В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома

В неподконтрольном правительству Украины Донецке завершились художественные работы по созданию мурала, посвященного «герою ДНР» Арсену Павлову «Мотороле».

Соответствующие фото опубликовали местные СМИ, передает donpress.

Масштабный портрет разместили на стене 14-этажного жилого дома в Калининском районе Донецка на пересечении проспекта Ильича и улицы Марии Ульяновой.

Сообщается, что произведение занимает в высоту шесть этажей дома, его площадь составила 150 м². Для выполнения работы потребовалось: 11 дней, 10 человек, 45 литров фасадной краски, 30 литров акрилового лака и 70 аэрозольных баллонов.

Напомним, гражданин РФ Арсен Павлов незаконно пересек государственную границу Украины в 2014 году, принимал участие в боевых действиях против ВСУ в Славянске, Иловайске, в районе ДАП. Командовал одним из подразделений НВФ «Спарта». Погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате взрыва в подъезде дома, где он проживал.



Теги: Донецк, Донбасс, дом, взрыв, портрет, гибель, стена, ДНР, ВСУ, НВФ, РФ
 
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