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Архив - Донецкая область

В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

01.11.2019 14:51
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В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

Во временно оккупированном н.п. Иловайск представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Представитель местной общины в н. п. Иловайск (не подконтрольный правительству, 30 км к югу от Донецка) отказался предоставить СММ информацию о жертве среди гражданского населения».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Иловайск, информация, отказ, община, ОБСЕ, жертва
 
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