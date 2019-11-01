В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

01.11.2019 14:51

Во временно оккупированном н.п. Иловайск представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Представитель местной общины в н. п. Иловайск (не подконтрольный правительству, 30 км к югу от Донецка) отказался предоставить СММ информацию о жертве среди гражданского населения».