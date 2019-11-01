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Архив - Донецкая область

В ОРДО возросло число пожаров, за сутки из огня вывели троих человек

01.11.2019 11:26
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В ОРДО возросло число пожаров, за сутки из огня вывели троих человек

В неподконтрольных Украине Снежном и Торезе три человека были спасены на пожарах за минувшие сутки.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.

В «ведомстве» отметили:

«По улице Сызранцева в Торезе 31 октября 2019 года в результате пожара в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома пострадала женщина 1940 года рождения. Она была госпитализирована в городскую больницу».

В то же время, на пожаре в гаражном кооперативе по улице Быковского в Снежном в ходе ликвидации возгорания были спасены два человека.



Теги: Донбасс, пожар, МЧС, госпитализация, возгорание, больница, ДНР, пострадавшие, ОРДО
 
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