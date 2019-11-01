Главная / Новости / Донецкая область / В ОРДО возросло число пожаров, за сутки из огня вывели троих человек
Последние новости раздела
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ18:49
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня18:31
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
В ОРДО возросло число пожаров, за сутки из огня вывели троих человек
01.11.2019 11:26
В неподконтрольных Украине Снежном и Торезе три человека были спасены на пожарах за минувшие сутки.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.
В «ведомстве» отметили:
«По улице Сызранцева в Торезе 31 октября 2019 года в результате пожара в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома пострадала женщина 1940 года рождения. Она была госпитализирована в городскую больницу».
В то же время, на пожаре в гаражном кооперативе по улице Быковского в Снежном в ходе ликвидации возгорания были спасены два человека.
Теги: Донбасс, пожар, МЧС, госпитализация, возгорание, больница, ДНР, пострадавшие, ОРДО
Читайте также:
- В ОРДО произошел сильный пожар
- Пожар в "ДНР": пострадали дети
- В Донецке горел ИНВХ имени Гусака: из больницы эвакуировали 89 пациентов
- В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина
- На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ18:49
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня18:31
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
- В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"22:05
- В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома21:42
- «Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах21:23
- Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ21:03
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Порывы ветра и похолодание до -12». Озвучен свежий прогноз погоды на выходные19:06
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"