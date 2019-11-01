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В районе н.п. Петровского обнаружены вооружение и боеприпасы боевиков «ДНР»
В районе временно оккупированного н.п. Петровское обнаружены техника, вооружение и боеприпасы боевиков «ДНР» и российских оккупантов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«28 октября на участке разведения в районе н. п. Петровское (не подконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил автоматический гранатомет (АГС-17 «Пламя», 30 мм), ящик для боеприпасов, а также примерно 14 человек (по оценке, военнослужащих Вооруженных сил Украины) примерно в 2 км к востоку от западного края участка разведения. Этот БПЛА зафиксировал 5 людей (по оценке, членов вооруженных формирований) и боевую бронированную машину (типа БМП) в юго-восточной части участка разведения. В тот же день еще один мини-БПЛА СММ вновь зафиксировал крупнокалиберный пулемет (по оценке, принадлежал вооруженным формированиям) вблизи северного края участка разведения».
Кроме того,
«28 октября за пределами участка разведения БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал ранее обнаруженную траншею (90-метровая часть которой простирается на участке разведения) и 1 человека (по оценке,члена вооруженных формирований) в ней, а также 7 зеленых ящиков для боеприпасов вблизи расположенной поблизости позиции военного типа. Примерно в 100 м к западу от 6 Разведение предусмотрено от 21 сентября 2016 года. — 6 — траншеи этот БПЛА вновь зафиксировал 16 противотанковых мин примерно в 100 м к северу от северо-восточного края участка разведения».
Теги: Донбасс, боеприпасы, ОБСЕ, беспилотник, вооружение, ДНР, боевики, мины, ВСУ, траншея
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