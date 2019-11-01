«Власти» Макеевки объяснили, как ищут причину подземных толчков в городе

01.11.2019 10:44

Так называемая «администрация» неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области 31 октября обсудила вопрос возникновения динамических явлений — подземных толчков, в поселке Объединенный. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы, пишет ДонПресс.

Так называемый «начальник отдела организации эксплуатации жилого фонда управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации» Макеевки Лидия Солодова сообщила о проводимых обследованиях домов поселка Объединенный, на которых были установлены маячки и согласно технологии, специалисты ведут за ними наблюдение. По ее словам, с момента установления маяков динамики раскрытия трещин нет.

В свою очередь, так называемый «глава» Советского района города Владимир Гизоев, отметил, что, как человек, проживающий в Советском районе Макеевки всю свою жизнь не ощущают данных толчков. Представители ОРДО отметили:

«Главная задача, в результате анализа путем соответствующих исследований — необходимо определить источник возникновения динамических явлений. Еженедельно, комиссия будет собираться и анализировать собранные материалы. В данной ситуации оперативно сработало объединение и шахта, предоставив все необходимые документы, в том числе и планы горных работ других шахт для полного анализа. Мы должны четко установить причину. Сейчас мы находимся в периоде сбора и обработки информации».