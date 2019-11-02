13 обстрелов и запрещенное оружие: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

02.11.2019 07:52

За прошлые сутки, 1 ноября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов. Дважды вблизи Старогнатовки велся огонь минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов. У Талаковки боевики ударили из стрелкового оружия, неподалеку Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов.

Еще два обстрела из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов оккупанты устроили у Водяного, что на Приазовье. Вблизи Марьинки применили СПГ и стрелковое оружие.