На Донбассе задержали бывшего боевика «ДНР»

02.11.2019 20:18

36-летний украинец в июне 2014 года добровольно поступил на службу к боевикам.

В Краматорске Донецкой области пограничники задержали боевика, который служил в так называемой «ДНР».

Об этом сообщает МВД Украины в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо.

36-летний украинец в июне 2014 года добровольно поступил на службу к боевикам.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.