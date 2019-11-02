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Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы

02.11.2019 21:59
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Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы

Процесс отвода сил и средств, проводимый в зеркальном формате террористами "ЛДНР" и Вооруженными силами Украины в отдельных районах, не будет прерван из-за атак оккупантов РФ на других участках на временно оккупированном Донбассе, пишет from-ua.
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев выступил в программе "Свобода слова с Савиком Шустером", чтобы прояснить ситуацию с разведением войск на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.
В частности, Наев прокомментировал данные Минобороны о том, что количество обстрелов на Донбассе достигло 15. По его словам, данная цифра "не является критической", то есть допустимой за чертой разведения войск.
"Что касается района Золотого, там происходит разведение сил на определенном участке №2. А обстрелы, которые вы назвали, происходили за пределами действия разведения сил", - также отметил Наев.
Тут в ситуацию вмешался народный депутат Святослав Вакарчук, задав логичный вопрос, почему боевики "ЛДНР" могут обстреливать ВСУ на других участках, когда рядом идет процесс разведения. "В соглашении, которое было подписано 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой, прописано только три участка разведения… Дальнейшие действия – это не в компетенции военнослужащих", — коротко ответил Наев.



Теги: Донбасс, разведение, ВСУ, обстрелы
 
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