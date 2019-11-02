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«Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы
В Интернете начала появляться информация о загадочном чрезвычайном происшествии, которое произошло под оккупированным Новоазовском. Как выяснилось, там взрывы уничтожили несколько транспортных средств с боевиками «Донецкой народной республики». В результате инцидента было много погибших и раненных.
Как информирует replyua.net со ссылкой на сообщение в «Твиттер» Necro Mancer, командование «ДНР» хранит молчание о произошедшем под Новоазовском ЧП. Как известно, инцидент с террористами «ДНР» у Мариуполя случился еще 27 октября. О нем стало известно из сообщений боевиков в социальных сетях. Но само командование террористов делает вид, якобы ничего не произошло. В свою очередь некая Галина Миронова написала: «Вчера, 27 октября, по дороге в Новоазовск погиб мой друг и трое его сослуживцев… В машине, которая ехала следом, 10 человек - 300. Все в реанимации». Она уточнила, что причиной ЧП стало прямое попадание по машинам 120-мм мины.
Террористы же пишут: «Мне мой друг… на Песках молвил, что у него в сотне 1 200-й Свят, И еще, что дня 3 назад, или 4 там «чебурашка» взорвалась и (было) трое 200-х, один мальчишка в больнице потом скончался». Они также рассказали о массовой гибели боевиков в результате удара из ПТУР. Имеется в виду, по всей видимости, инцидент, который имел место под селом Белая Каменка на мариупольском направлении 30 октября. Руководство «ДНР» обвинило во всем ВСУ. Однако, как выяснилось позже, боевики подорвались на своем же минном поле.
Теги: Донбасс, Новоазовск, погибли, ДНР, террористы
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