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Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление
Процесс отвода сил и средств, проводимый в зеркальном формате террористами "ЛДНР" и Вооруженными силами Украины в отдельных районах, не будет прерван из-за атак оккупантов РФ на других участках на временно оккупированном Донбассе.
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев выступил в программе "Свобода слова с Савиком Шустером", чтобы прояснить ситуацию с разведением войск на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.
В частности, Наев прокомментировал данные Минобороны о том, что количество обстрелов на Донбассе достигло 15. По его словам, данная цифра "не является критической", то есть допустимой за чертой разведения войск.
"Что касается района Золотого, там происходит разведение сил на определенном участке №2. А обстрелы, которые вы назвали, происходили за пределами действия разведения сил", - также отметил Наев. Тут в ситуацию вмешался народный депутат Святослав Вакарчук, задав логичный вопрос, почему боевики "ЛДНР" могут обстреливать ВСУ на других участках, когда рядом идет процесс разведения. "В соглашении, которое было подписано 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой, прописано только три участка разведения… Дальнейшие действия – это не в компетенции военнослужащих", — коротко ответил Наев. Напомним, депутат пророссийской партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич попытался добиться от замглавы Генштаба ВСУ Сергея Наева публичного заявления об отсутствии на Донбассе российских войск. Своего добиться ему не удалось. Ранее сообщалось, что зеркальные передвижения войск зафиксированы и подтверждены ОБСЕ. Таким образом, завершается первый этап разведения войск. Пока будет продолжаться разминирование территории в Золотом, власти планируют провести подобный отвод войск и в Петровском Донецкой области.
Теги: Донбасс, разведение, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Минобороны, Золотое, Наев
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