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Россия будет раскручивать ситуацию для «объединения» Донбасса, - Климкин
02.11.2019 17:30
Кремль предпримет попытку расширить зону неподконтрольной украинской власти части Донбасса до всей территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишут Донецкие новости.
«Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс – а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже», – сказал Климкин.
Он также сказал, что «абсолютно уверен» в военном ударе России по югу Украины. «А потом, я абсолютно уверен, будет удар по югу», – считает дипломат.
Теги: Россия, Донбасс, объединение, УДАР, юго-восток
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