СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции

02.11.2019 11:09

На южном направлении целое подразделение гибридной армии РФ бежало с передовых позиций. Об этом сообщил пропагандист РФ и поклонник террористов Донбасса Александр Сладков.

Об инциденте с "ДНРовцами" на южном участке фронта Сладков рассказал в своей статье пропагандистскому News Front, передает Диалог.UA.

Сладков написал статью о войне на Донбассе с красноречивым названием "Ситуация на фронте не очень хорошая". В ней он, среди прочего, рассказал о бегстве "ДНРовцев" с передовой. "На юге после трехчасового безответного украинского артобстрела с позиций отошло целое подразделение "ДНР", - пожаловался кремлевский пропагандист. По всей видимости, Сладков имеет в виду южное направление, где в последнее время зафиксирована массовая гибель боевиков. Командование "ДНР" уверяет, что причиной являются удары ВСУ, что не соответствует действительности. Оказалось, что террористы подорвались на собственном минном поле всего в 5 км от позиций ВСУ.