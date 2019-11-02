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Сутки на Донбассе. Обстрелы, но без потерь, — штаб ОС
Пресс центр ОС в Facebook сообщает, что по данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял наши позиции 7 раз, а именно:
— дважды вблизи Старогнатовки — из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
— возле Талаковки — из стрелкового оружия;
— неподалеку от Новогнатовки — из станковых противотанковых гранатометов;
— два раза возле Водяного, что на Приазовье — из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
— вблизи Марьинки — из СПГ и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов:
— возле Майорска — из станковых противотанковых гранатометов;
— неподалеку от Луганского — из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
— дважды вблизи Новолуганского — из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
— неподалеку от Хутора Вильный — из крупнокалиберных пулеметов;
— возле Троицкого — из автоматических гранатометов.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, противник, ООС
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