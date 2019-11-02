- «Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы22:24
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы21:59
- Теперь до прифронтового Верхнеторецкого будет ходить электричка 21:34
- На Донбассе задержали бывшего боевика «ДНР»20:18
- В ОРДО разваливается промышленность, люди разбегаются, под угрозой существование целых городов, - блогер 19:54
- Жители ОРДО возмущены: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»18:38
- Россия будет раскручивать ситуацию для «объединения» Донбасса, - Климкин17:30
- Жители ОРДО возмущены очередями на КПП: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»17:12
- В РФ при загадочных обстоятельствах погиб наемник "Л/ДНР" Пчела - на Донбассе он "охотился"16:51
- Платить за воду в ОРДО теперь можно только в «банке» и отделениях почтовой связи16:08
ВСУ вернутся на позиции если обстрелы возобновятся — Наев
В эфире программы «Свобода Слова», заместитель начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев, заявил, что Украина имеет право вернуть свои вооруженные силы на оставленные ранее позиции, если на участках разведения возобновятся обстрелы,
Такая возможность предусмотрена подписанным 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой в Минске рамочным соглашением о разведении сил, передает donpress.
«Есть рамочное соглашение, подписанное 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой, и в нем прописаны три участка разведения: Станица Луганская, Золотое и Петровское. Если потом возобновятся обстрелы, то предусмотрено, что стороны имеют право занять эти позиции. В Золотом и Петровском уже происходило разведение сторон, но потом эти участки были заняты в связи с тем, что противник нарушил условия», — заявил Наев.
Наев отметил, что у украинских военных есть возможность наблюдать за действии противника на участках разведения. Также предусмотрено создание соответствующей разведывательной системы. В том числе с применением видео, чтобы можно было это видеть. Такие системы есть, и украинская армия имеет возможность наблюдать за действиями врага.
Теги: Донбасс, Луганская область, разведение, ВСУ, обстрелы, противник, Минские соглашения, Наев, позиции
- Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление
- Держат фронт под снайперским огнем: яркое фото украинских бойцов под Желобком
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО
- Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие
- В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода
- Українські і зарубіжні ЗМІ відвідали ділянку розведення поблизу Золотого22:40
- «Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы22:24
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы21:59
- Теперь до прифронтового Верхнеторецкого будет ходить электричка 21:34
- На Донбассе задержали бывшего боевика «ДНР»20:18
- В ОРДО разваливается промышленность, люди разбегаются, под угрозой существование целых городов, - блогер 19:54
- Жители ОРДО возмущены: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»18:38
- Россия будет раскручивать ситуацию для «объединения» Донбасса, - Климкин17:30
- Жители ОРДО возмущены очередями на КПП: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»17:12
- В РФ при загадочных обстоятельствах погиб наемник "Л/ДНР" Пчела - на Донбассе он "охотился"16:51
- За въезд на полосы общественного транспорта в часы пик будут штрафовать08:00
- Зеленский начал борьбу с рейдерством, новый закон вступил в силу: подробности07:49
- И не пытайтесь: женские знаки Зодиака, которых обмануть невозможно07:30
- Пошел обратный отсчет для «Слуги народа»: начались переговоры по созданию коалиции07:10
- Українські і зарубіжні ЗМІ відвідали ділянку розведення поблизу Золотого22:40
- «Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы22:24
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы21:59
- Теперь до прифронтового Верхнеторецкого будет ходить электричка 21:34
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
- Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака20:43
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
- Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака20:43
- Ученые остановили рост рака и распространение метастаз19:03
- С 5 ноября начинается время большого везения для пяти знаков Зодиака18:10
- Не ешьте это: продукты, вызывающие отравление чаще всего08:31
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"
- Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»
- Будем покупать валюту по-другому: Нацбанк сделал важное заявление
- В Донецке листву убирают украинским флагом
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии