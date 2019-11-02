ВСУ вернутся на позиции если обстрелы возобновятся — Наев

02.11.2019 10:32

В эфире программы «Свобода Слова», заместитель начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев, заявил, что Украина имеет право вернуть свои вооруженные силы на оставленные ранее позиции, если на участках разведения возобновятся обстрелы,

Такая возможность предусмотрена подписанным 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой в Минске рамочным соглашением о разведении сил, передает donpress.

«Есть рамочное соглашение, подписанное 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой, и в нем прописаны три участка разведения: Станица Луганская, Золотое и Петровское. Если потом возобновятся обстрелы, то предусмотрено, что стороны имеют право занять эти позиции. В Золотом и Петровском уже происходило разведение сторон, но потом эти участки были заняты в связи с тем, что противник нарушил условия», — заявил Наев.

Наев отметил, что у украинских военных есть возможность наблюдать за действии противника на участках разведения. Также предусмотрено создание соответствующей разведывательной системы. В том числе с применением видео, чтобы можно было это видеть. Такие системы есть, и украинская армия имеет возможность наблюдать за действиями врага.