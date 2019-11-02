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Жители ОРДО возмущены: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»
Жители временно неподконтрольной территории Донетчины считают, что очереди на КПП НВФ создаются намеренно ради получения денег. Эту тему обсуждали в одной из групп пользователи соцсети Вконтакте, пишет ДонПресс.
Так, по словам очевидца, на КПП «ДНР» в Горловке «виснет система» всякий раз, когда очередь становится меньше. Автор подозревает, что это происходит не случайно.
«Говорят, вчера система зависала? Интересно мне, когда мало людей, почему какие-то проблемы с пропуском начинаются, из-за каких- то неполадок. Я заметил, это уже не первый раз. Это делается специально или это стечение обстоятельств?», — сказано в сообщении.
Мнение автора разделяют и другие участники группы. Люди считают, что очереди создаются искусственно с целью наживы и подозревают в причастности «руководство республики».
«Очереди наши доблестные таможни создают искусственно. Шестой год там бабло рубится немалое. И похоже, руководство республики в доле, если сколько времени не наведут порядок. Ну, а то что там в очередях старики умирают… деньги превыше всего!», — сказано в комментарии.
Кое-кто из местных жителей считает, что такие действия «руководства» могут довести отчаявшихся людей до бунта, «даже тех, кто был за ДНР».
«Дело в том, что руководство республики само себе яму роет. Украинцы так и ждут, что народ не выдержит и устроит майдан против правительства, все больше недовольных работой кпп ДНР. Даже те, кто был за ДНР, теперь против. Слышим на кпп — люди в отчаянии предлагают снести все. Неужели Пушилин не понимает, что такой бардак у нас на руку украинцам. Никто не ожидал такого отношения к простому народу», — пишет жительница Донетчины.
Теги: Донбасс, люди, очереди, ОРДО
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- На Донбассе задержали бывшего боевика «ДНР»20:18
- В ОРДО разваливается промышленность, люди разбегаются, под угрозой существование целых городов, - блогер 19:54
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- Россия будет раскручивать ситуацию для «объединения» Донбасса, - Климкин17:30
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