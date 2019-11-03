- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск 13:04
- Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО12:41
- Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют большие очереди на блокпостах боевиков «ДНР»11:59
Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
Пристальное внимание российских кураторов к незаконным вооруженным бандформированиям "ДНР" возымело очень неожиданные и очень скандальные последствия. Восемь "военнослужащих" так называемого "11-го отдельного мотострелкового полка" были недавно госпитализированы с подозрениями на туберкулез и ВИЧ-инфицирование.
Такой интересной информацией поделился блогер Андрей Полищук на сайте жителя Донецка, пишущего под ником Фашик Донецкий. Главврач госпиталя, куда доставили боевиков, наотрез оказался комментировать ситуацию, когда его об этом попросили. Но в неофициальной беседе рассказал, что проблемы со здоровьем у "защитников Донбасса" возникли вследствие того, что они... вступали с сослуживцами в однополые интимные отношения, сообщает Диалог.UA.
А превратился в гей-сообщество "полк" незаконных вооруженных бандформирований "ДНР" из-за запрета "командования" на выход боевиков в увольнения и закрытие доступа на территорию "воинской части" для дам легкого поведения. На эту меру "командованию" пришлось пойти, чтоб подчиненные вдруг не учудили чего, что еще более осложнило ситуацию в "войсках". Ведь из-за скандалов с колоссальными хищениями и растратами в "армии" "ДНР" туда зачастили с проверками российские кураторы. Но поскольку между понятиями "армия" "ДНР" и "моральные нормы" - дистанция огромного размера, "вояки" решили компенсировать лишение их привычных плотских утех доступным способом. Что и вылилось в нешуточный скандал. И он для "верхушки" донецких боевиков может иметь самые неожиданные последствия. "Как все знают, боевичкам непризнанных квазиреспублик запретили увалы, отпуска и заставили всех сидеть на базе торпедных катеров. Также временно прикрыли лавочку с подвозом барышень для продажной любви. Все это объяснили очень частыми проверками личного состава кураторами из страны – оккупанта. А, как известно, даже когда мышей закрывали в клетке на определенный промежуток времени, то вскоре они поедали друг друга. Похожая ситуация случилась и в истории с боевыми гоблинами дЫрЫ. Спустя несколько месяцев после безвылазного пребывания в частях, по городу начали ходить слухи о том, что госпиталь начал пополнятся боевыми орками. Но какова была причина их госпитализации никто не знал. Через несколько дней один из врачей рассказал, что у госпитализированных орков были выявлены СПИД и туберкулез. В момент город наполнился слухами о том, откуда это болезнь взялась и каким образом она начала распространятся в рядах военнослужащих", - пишет блогер. "Как "больные" признались главврачу, данную болезнь они сами передают между собой. Сейчас, пока что, фактами можно говорить об одном подразделении – 11 омсп. В связи с тем, что данное пе*****ство вызвало зарождение целой эпидемии, в полк едут очередные рассейские кураторы с проверкой. Так что вот таким образом боевые петухи защищают свою "родину"! Вот он "русский мир" во всей его красе", - добавляет Полищук. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского. Напомним, появились новые подробности массовых смертей боевиков "ДНР" под Мариуполем. Оказывается, оккупанты заехали на свое же минное поле. В результате взрывов у террористов 8 "200-х" и 5 "300-х". Ранее сообщалось о срочном приказе главаря "ДНР" Пушилина. Ему померещилось прибытие в ОРДО "злобных националистов", из-за чего оккупантов отправили на "боевые учения". Также террорист Стрелков признал, что Россия на оккупированном Донбассе потерпела крупное поражение. В этой связи "освободители" части востока Украины начнут терять территории, что по мнению Стрелкова является крахом всех надежд фейкового "государства".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, туберкулез, СПИД, ВИЧ, ЧП, ДНР, боевики, кураторы
- "Люди, что опять с МТС": в Донецке "лежит" украинский оператор: названа реальная причина пропажи связи
- Власти "ДНР" планируют крупный захват пустующих квартир в Донецке - жители города напуганы и бьют тревогу
- Главный террорист "ДНР" Захарченко рассказал, куда ведет "народную республику"
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют дороги и обочины
- Наемница из России "наехала" на жителей Донецка: "Накипело. Вы о**ы в стойле, сидите и молчите"
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск 13:04
- Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО12:41
- Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют большие очереди на блокпостах боевиков «ДНР»11:59
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Любимые продукты украинцев взлетят в цене: пора готовиться к худшему22:12
- «Значит, не надо уже расследовать»: Горбатюк предъявил Богдану громкие обвинения из-за Майдана21:31
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Потекут реки самогона: нардепы внесли в Раду новый законопроект20:32
- «Баканов выбил Богдану зуб»: В ОПУ прокомментировали драку главы СБУ и ОПУ20:15
- Украинцы рискуют остаться без жилья из-за коммуналки: кого это коснется19:58
- Стало известно кто из украинцев пойдет на пенсию в 50 лет19:38
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
- Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака20:43
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- «Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям