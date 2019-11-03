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«Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск

03.11.2019 13:04
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«Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск

Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке идеолог «ДНР» Роман Манекин на своей странице в соцсети высказал мнение, что из-за разведения сил в «республике» может случится экономический коллапс уже через месяц, пишет ДонПресс.
По его словам, из предприятий и учреждений неподконтрольного Украине Донецка поступает печальная информация о сложной экономической ситуации. Манекин пишет:
«Стремительно приближается момент, когда каждому придется определиться в том, насколько он действительно верен идее ДНР. Не на словах, а на деле. Признаться, не вижу (во всяком случае, пока) способа избежать избыточных, если не сказать, чрезвычайных, социальных „перегрузок“. Быть может, уже в декабре.
Причем, может случится так, что экономический коллапс случится на фоне формального отвода войск. Что объективно будет играть против ДНР. А политическое разрешение вопроса, способное исправить ситуацию, оппоненты оттянут на осень 2020 года».

Манекин призвал «патриотов республики» мобилизовать все душевные силы с помощью которых жители ОРДО смогут «преодолеть все».



Теги: экономика, Донецк, Донбасс, разведение, ДНР
 
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