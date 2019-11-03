Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом

03.11.2019 13:48

Командование ООС не намерено отменять «желтый» режим безопасности в Золотом Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактического управления «Север» на своей странице в соцсети.

По информации ОТУ, украинские СМИ распространили неверную информацию об отмене с 3 ноября, режима «желтый» в Золотом. В управлении добавили:

«Некоторые представители средств массовой информации неверно интерпретировали слова командира ОТУ „Север“ генерал-майора Олега Микаца и предоставили материалы, в которых написано об отмене с 3 ноября режима безопасности „желтый“ и свободном передвижении журналистов в районе КПВВ „Золотое“ и на участке разведение сил и средств. Это не соответствует действительности».

Кроме того, там уточнили, что процесс разведения сторон продолжается в течение 30 дней.

Источник: https://donpress.com