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«Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
Представитель так называемого"министерства информации ДНР» Алексей Акутин сообщил, что «глава ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжение"обязывающее «чиновников» поработать в выходные дни. Об этом Акутин написал на своей странице в соцсети.
Акутин пишет, что теперь представители «власти» будут делать «работу над ошибками»:
«Зарплату учителей и врачей начисляют на местах, и в ряде населенных пунктов решили сэкономить на этой категории бюджетников, а кто-то еще и на питании детей. Денис Пушилин распорядился чиновникам в выходные сделать работу над ошибками и исправить ситуацию — социально значимые статьи расходов неприкосновенны».
По его словам, многие «чиновники» просто стали жертвой обстоятельств. Он добавил:
«Ситуация реально сложная. Не имею права открывать все подробности, но дам только одну цитату из переписки: „Все бы было легче, если бы своевременно довели лимитные справки на четвертый квартал. Мы бы смогли тогда заключать договора на все (питание, дороги и т. д.)“. На местах люди делают все, что в их силах».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДО
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