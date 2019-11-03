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Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
Сегодня страна серьезно рискует информационно потерять еще и жителей приграничья на контролируемой территории
После длительного периода отсутствия телевышки на Карачуне, большинство жителей приграничья приобрели спутниковые антенны и основной потребляемый ими информационный продукт состоит из контента российских телеканалов. По данным представителей украинских спецслужб, информационно наша страна потеряла не только Крым, но и «ДНР» с «ЛНР», которые живут повесткой дня России.
Сегодня наша страна серьезно рискует информационно потерять еще и жителей приграничья на контролируемой Украиной территории, если срочно и всерьез не займется решением проблемы недостаточного покрытия украинским сигналом этих территорий, пишет ZN.UA.
К таким выводам в своем аналитическом материале пришли Владимир Кравченко и Татьяна Силина. По состоянию на сегодня, киевские власти обещают в следующему году построить в Попаснянском районе Луганской области новую телебашню высотой 150 м. НА такую инициативу из госбюджета выделено почти 23,75 млн грн.
Кроме того, по словам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, Нацсовет совместно с Министерством информполитики подготовил план действий на 2020 г. по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
«В середине сентября представители Украины и США сообщили о том, что Соединенные Штаты выделили около 1 млн долл. на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский сигнал на территорию аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса», — отмечают обозреватели.
Как заявляет помощник госсекретаря США Джордж Кент, USAID поддержал усилия украинских партнеров, вложив почти 1 млн долл. в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование. Оно должно обеспечить качественный украинский контент для более чем 4 млн жителей на Юге и Востоке Украины. В это количество должны также войти 2 млн граждан, не имеющих сейчас доступа к украинскому эфирному вещанию.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Крым, оккупация
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