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Архив - Донецкая область

Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО

03.11.2019 12:41
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Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО

Представители украинских СМИ посетили район разведения сил возле Золотого и Катериновки Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано в сюжете ТСН, передает donpress.

Так, представители прессы увидели позиции, на которые украинские войска отошли после разведения сил. На данный бойцы ООС продолжают рыть окопы и утеплять блиндажи на зиму. Комментируя отвод войск военные отмечают:

«Мы просто выполняем приказ. Мы военные. Нам сказали — мы отойдем. Нам сказали — мы подойдем. Это просто армия».

При этом на бытовые условия военные не жалуются, отмечая, что их все устраивает:

«Никакой грусти. Буржуйка есть, тепло есть, все устраивает, все нормально».



Теги: Донбасс, разведение, блиндаж, ВСУ, окопы, Золотое, ООС, позиции
 
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