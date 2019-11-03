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В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ

03.11.2019 21:10
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В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ

С начала текущих суток в зоне ООС на Донбассе члены НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Так, пять обстрелов украинских позиций члены НВФ осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Под огонь противника попали украинские позиции ВСУ возле Новолуганского, Хутора Вильного, Золотого, Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ из станковых и автоматических гранатометов обстрелял наши позиции возле Водяного.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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