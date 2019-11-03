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Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
03.11.2019 17:07
Жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области предупредили о мероприятиях по «готовности к ликвидации кризисных ситуаций». Эти мероприятия анонсировало местное «МЧС».
«Просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и не паниковать», — говорится в сообщениях.
Мероприятия пройдут с 5 по 9 ноября. Их цель — защита граждан от чрезвычайных ситуаций.
В рамках подготовки все местные «ведомства» проводят занятия по отработке различных нормативов, проводят рекогносцировку местности, разворачивают пункты временного размещения для условно пострадавшего населения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, МЧС, паника, ДНР, ЛНР, ОРДО, власти
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