Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям

03.11.2019 17:07

Жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области предупредили о мероприятиях по «готовности к ликвидации кризисных ситуаций». Эти мероприятия анонсировало местное «МЧС».

«Просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и не паниковать», — говорится в сообщениях.

Мероприятия пройдут с 5 по 9 ноября. Их цель — защита граждан от чрезвычайных ситуаций.

В рамках подготовки все местные «ведомства» проводят занятия по отработке различных нормативов, проводят рекогносцировку местности, разворачивают пункты временного размещения для условно пострадавшего населения.

Источник: https://donpress.com