Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского

04.11.2019 14:45

Члены НВФ «ДНР» выпустили в небо сигнальную ракету белого цвета в знак готовности возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское — Богдановка» в Донецкой области. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Как отмечают члены НВФ ракета была выпущена ровно в 13:00 (по местному времени). Теперь подразделения противника ждут ответа от украинской стороны, при этом штаб ООС сегодня заявлял, что 4 ноября начало разведения войск не планируется из-за обстрелов.

Источник: https://donpress.com