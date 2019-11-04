- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- В "администрации" Донецка назвали сумму задолженности жителей города по квартплате16:30
- В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском15:30
- Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского14:45
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
«Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
На сегодняшний день ситуация на Востоке украинского государства продолжает оставаться очень тяжелой. И все это несмотря на подписанные в Минске соглашения о прекращении огня, «формулу Штайнмайера» и разведение сил и средств.
В частности, как информирует replyua.net, местные жители на своих страницах в социальных сетях сообщают, что на территории неподконтрольной Украине Макеевки, что в Донецкой области, около 19 часов 23 минут по местному времени прогремели два сильнейших залпа, в результате которых вздрогнули жилые дома и даже начали звенеть стекла в окнах.
Пользователи отмечают, что залпы раздались со стороны Лесного кладбища или Васильевки. Они пишут в своих аккаунтах сообщения следующего характера: «Макеевка 18:32, два залпа, ооочень мощных, с севера. Сторона Лесного кладбища, может ЯКХЗ. Дом вздрогнул», «Макеевка север 19:23 два сильных баха, стекла зазвенели, волна как со стороны Землянков (Васильевка)».
Теги: Донбасс, война, Макеевка, обстрел
- Нашел деда... через 66 лет
- Школу, в которой учились афганцы, украсила мемориальная доска
- Донбасский фронт: пылает вся линия соприкосновения
- В Макеевке появились группы молодых людей в «полувоенной одежде» с рюкзаками
- "Это зрелище – обезумевшая старуха, облепленная муравьями и мухами – будет долго преследовать меня в ночных кошмарах"
- На фронт со стороны «ДНР» ушло почти всё мужское население нашей девятиэтажки - текст о том, как макеевчане становились боевиками
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- В "администрации" Донецка назвали сумму задолженности жителей города по квартплате16:30
- В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском15:30
- Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского14:45
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО21:50
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года20:55
- Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ: «Пока Украина не окажется…»20:30
- Новые законы: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ20:15
- Эксперт рассказал, какие регионы Украины будут подвержены землетрясением20:01
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Танки НАТО у границ России: Путин в ярости19:20
- Украина потребовала объяснений от Франции из-за скандального заявления Макрона19:06
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?16:45
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы