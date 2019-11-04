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Архив - Донецкая область

«Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы

04.11.2019 21:35
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«Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы

На сегодняшний день ситуация на Востоке украинского государства продолжает оставаться очень тяжелой. И все это несмотря на подписанные в Минске соглашения о прекращении огня, «формулу Штайнмайера» и разведение сил и средств.

В частности, как информирует replyua.net, местные жители на своих страницах в социальных сетях сообщают, что на территории неподконтрольной Украине Макеевки, что в Донецкой области, около 19 часов 23 минут по местному времени прогремели два сильнейших залпа, в результате которых вздрогнули жилые дома и даже начали звенеть стекла в окнах.

Пользователи отмечают, что залпы раздались со стороны Лесного кладбища или Васильевки. Они пишут в своих аккаунтах сообщения следующего характера: «Макеевка 18:32, два залпа, ооочень мощных, с севера. Сторона Лесного кладбища, может ЯКХЗ. Дом вздрогнул», «Макеевка север 19:23 два сильных баха, стекла зазвенели, волна как со стороны Землянков (Васильевка)».



Теги: Донбасс, война, Макеевка, обстрел
 
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