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Архив - Донецкая область

Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск

04.11.2019 08:47
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Экс-командир подразделения НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский считает весьма болезненным процессом разведение войск на Донбассе. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

По его словам, в данной ситуации НВФ не остается ничего другого, кроме как «сцепить зубы и терпеть», так как боевые действия необходимо прекращать:

«Конечно, это ломка для нас — вопросы разведения. Обстоятельства и не только нагибают нас, не сильно справляясь о степени подвижности наших суставов. Но нужно либо делать, либо сцепить зубы и терпеть. Но проблема разведения, конечно, гиперболезненная для нас. И хоть трудно спорить с логикой, что для прекращения войны, раз уж наступать никто не собирается, нужно с чего-то начинать — все равно ощущение, что тебя ставят раком, не проходит».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, разведение, Ходаковский, ОРДО
 
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