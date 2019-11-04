Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск

04.11.2019 18:48

Разведение сторон в зоне ООС на Донбассе не стоит считать отступлением ВСУ, так как после отвода создается район безопасности, а не «серая зона». Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

Так, он объяснил:

«Речь идет о разведении на участке протяженностью до 3 км, тогда как общая протяженность линии разграничения составляет более 400 км. К тому же разведение происходит зеркально с вражеской стороны… Войска отводятся меньше, чем на километр с обеих сторон, что значительно уменьшит возможность ведения прицельного огня из стрелкового оружия».

Кравченко подчеркнул, что на участке разведения органы правопорядка работают в усиленном режиме:

«Подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, не оказываются ни в каких „серых зонах“. Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины. … Свои обязанности выполняют и будут выполнять представители Нацполиции, Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы, а также местной власти».

Источник: https://donpress.com