- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- В "администрации" Донецка назвали сумму задолженности жителей города по квартплате16:30
- В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском15:30
- Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского14:45
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск
Разведение сторон в зоне ООС на Донбассе не стоит считать отступлением ВСУ, так как после отвода создается район безопасности, а не «серая зона». Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.
Так, он объяснил:
«Речь идет о разведении на участке протяженностью до 3 км, тогда как общая протяженность линии разграничения составляет более 400 км. К тому же разведение происходит зеркально с вражеской стороны… Войска отводятся меньше, чем на километр с обеих сторон, что значительно уменьшит возможность ведения прицельного огня из стрелкового оружия».
Кравченко подчеркнул, что на участке разведения органы правопорядка работают в усиленном режиме:
«Подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, не оказываются ни в каких „серых зонах“. Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины. … Свои обязанности выполняют и будут выполнять представители Нацполиции, Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы, а также местной власти».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, разведение, ДНР, ЛНР, серая зона, ООС
- Разведение войск на Донбассе: какие позиции оставят ВСУ и чем это грозит
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Российские войска на Донбассе даже не думают уходить, а, наоборот, укрепляют свои позиции
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- В "администрации" Донецка назвали сумму задолженности жителей города по квартплате16:30
- В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском15:30
- Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского14:45
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ: «Пока Украина не окажется…»20:30
- Новые законы: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ20:15
- Эксперт рассказал, какие регионы Украины будут подвержены землетрясением20:01
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Танки НАТО у границ России: Путин в ярости19:20
- Украина потребовала объяснений от Франции из-за скандального заявления Макрона19:06
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- Слуги народа собирают срочный съезд, раскрыты главные темы: все подробности18:30
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- «Нет причин для повышения»: Харченко убежден, что газ не должен дорожать в текущем отопительном сезоне17:50
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?16:45
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы